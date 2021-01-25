С 25 января жителей Австрии обязали в магазинах или общественном транспорте пользоваться респираторами с высокой степенью защиты класса FFP2 вместо масок. О нововведении ранее объявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Министр здравоохранения Австрии,Рудольф Аншобер прокомментировал решение, его слова приводит The Local. Он отметил, что респиратор защищает надежнее, но, так как стоимость респиратора заметно выше, чем обычной маски, все маски будут продаваться по себестоимости. Помимо этого, малоимущим людям средства защиты будут предоставляться бесплатно. Цена респиратора будет около одного евро.

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