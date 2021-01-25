Ученые Роспотребнадзора впервые сфотографировали под микроскопом британский штамм нового коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

«ФБУН ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировал британский штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года. Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных», — говорится в сообщении.

Minval.az