Очередная партия вакцины CoronaVac от коронавируса нового типа (COVID-19) разработки китайской компании SinoVac доставлена в Стамбул из Пекина.
Самолет Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines приземлился в Стамбульском аэропорту в 06:15 по местному времени, передает «Анадолу».
Контейнеры с 6,5 млн доз инактивированной вакцины после оформления распределены по складам.
В целом в рамках второй партии поставок вакцины в Турцию будет доставлено 10 млн доз вакцины.
Кампания по вакцинации от коронавируса проводится в Турции с 14 января.
Число первой дозой вакцины CoronaVac китайского производства по итогам первой недели вакцинации в 81 провинции страны превысило миллион человек.