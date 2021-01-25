Очередная партия вакцины CoronaVac от коронавируса нового типа (COVID-19) разработки китайской компании SinoVac доставлена в Стамбул из Пекина.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines приземлился в Стамбульском аэропорту в 06:15 по местному времени, передает «Анадолу».

Контейнеры с 6,5 млн доз инактивированной вакцины после оформления распределены по складам.

В целом в рамках второй партии поставок вакцины в Турцию будет доставлено 10 млн доз вакцины.

Кампания по вакцинации от коронавируса проводится в Турции с 14 января.

Число первой дозой вакцины CoronaVac китайского производства по итогам первой недели вакцинации в 81 провинции страны превысило миллион человек.

Minval.az