С 22 по 24 января в Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) и в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства внутренних дел поступило 9 обращений об обнаружении снарядов на территории Агдамского, Физулинского, Губадлинского, Тертерского, Бейлаганского, Агджабединского и Зангиланского районов, а также в городе Шуша.

Как передает ANAMA, на основании поступивших 11 звонков, специальные мобильные оперативные группы Агентства совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел провели 18 оперативных выходов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены 282 неразорвавшихся боеприпасов, противопехотных мин, 19 противотанковых мин и 8 осколков снарядов.

Группа подрывников агентства обезвредила 68 мин. Специалисты провели просветительскую работу о минной безопасности среди 97 398 человек.

Minval.az