Госдепартамент США призвал Китай прекратить всякое давление на Тайвань.

«Мы настоятельно призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань, вместо этого начать конструктивный диалог с его демократически избранными представителями», — говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Неда Прайса, которое приводит «Интерфакс».

Его заявление последовало после того, как тайваньские власти сообщили, что восемь бомбардировщиков и четыре истребителя ВВС КНР вошли в юго-восточную опознавательную зону ПВО Тайваня в субботу.

Прайс отметил, что «Соединенные Штаты с обеспокоенностью отмечают продолжающиеся попытки КНР запугать своих соседей».

«Мы будем вместе с нашими друзьями и союзниками работать над общим процветанием, защитой безопасности и ценностей в Индо-Тихоокеанском регионе. Это включает в себя углубление наших связей с демократическим Тайванем», — подчеркивается в заявлении.

Прайс сказал, что США «будут и впредь поддерживать мирное урегулирование вопросов, связанных с (Тайваньским) проливом, в соответствии с пожеланиями и наилучшими интересами народа Тайваня».

Он добавил, что Вашингтон «будет и впредь оказывать Тайваню помощь в поддержании достаточного потенциала самообороны».

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