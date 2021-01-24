С 25 января 2021 года возобновляется движение между городами и районами республики.
Это отражено в соответствующем постановлении Кабинета Министров.
Согласно решению, с 00:00 часов 25 января 2021 года на территории страны будет возобновлено движение между городами и районами.
С 25 января 2021 года также открываются парикмахерские и салоны красоты.
Согласно постановлению, с 00:00 25 января 2021 года разрешается деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметических услуг.
Также открываются торговые объекты, музеи и выставочные залы.
Напомним, что Бакинский метрополитен по-прежнему работать не будет.
Торговые центры и крупные торговые центры снова работать не будут.
По выходным общественный транспорт также не будет функционировать.
При этом обязательно использование медицинских масок в помещении и на улице.
Особый карантинный режим продлится до 1 апреля.