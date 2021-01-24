Правоохранительные органы США начали расследование в связи со смертью гражданина через несколько часов после вакцинации от коронавируса в штате Калифорния. Об этом говорится в сообщении местного управления окружного шерифа.

В управлении уточнили, что умерший заразился коронавирусом в конце декабря 2020 года, а 21 января ему ввели вакцину. Притом вакцинацию проводили не сотрудники медицинского управления.

«Местные, штатные и федеральные ведомства активно расследуют это дело», — приводит «Газета.ру» текст сообщения.

Название компании, разработавшей эту вакцину, не указывается.

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