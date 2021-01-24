В 2020 году в Азербайджане были произведены 336 тысяч тонн хлопка, что на 41 тысячу тонн больше, чем в 2019 году.

Об этом сказал в ходе онлайн-совещания министр сельского хозяйства Инам Керимов.

По его словам, урожайность хлопка увеличилась на 14 процентов по сравнению с 2019 годом и составила 33,6 центнера с гектара.

«Глава государства объявил развитие аграрного сектора одним из приоритетов. Хлопководство, как и все другие отрасли аграрного сектора, вступило в новый этап развития. Работа, проделанная в рамках реализации «Государственной программы по развитию хлопководства в Азербайджанской Республике на 2017-2022 годы» принесла свои плоды», — сказал Керимов.

Также министр отметил, что подготовлен комплексный план мероприятий по своевременному выполнению работ по посеву хлопчатника и реализации вопросов технической поддержки, охватывающий весь производственный процесс в этом году.

«Главная цель – повышение урожайности хлопка за счет интенсивных технологий его выращивания», — сказал Керимов.

Minval.az