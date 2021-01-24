Разведывательное управление Пентагона в течение нескольких лет покупает доступные на рынке базы данных с информацией о местоположении американцев и иностранцев без получения на это ордера суда, говорится в документах, представленных в ответ на запрос сенатора Рона Уадена.

За последние два с половиной года сотрудники разведывательного управления отследили передвижения американцев с помощью купленной базы данных, куда информация поступает с приложений на смартфонах, следует из публикации. Хотя власти обязаны запрашивать ордер, чтобы телефонные компании передали данные о местоположении своих клиентов, правительство вместо этого может купить аналогичные данные у посредников без суда, указывает РБК со ссылкой на NYT.

Ранее The Wall Street Journal писала, что американские федеральные агентства используют данные мобильных телефонов в иммиграционных расследованиях. Газета отмечала, что власти анализируют данные из стандартных приложений для мобильных телефонов, включая приложения для игр, погоды и электронной коммерции.

По данным NYT, Пентагон также используют данные о местоположении иностранцев в разведывательных целях. Так, управление, «по-видимому, в основном покупает и использует данные о местоположении при ведении расследований об иностранцах за границей», чтобы обнаружить угрозы американским войскам, размещенным по всему миру, пишет газета.

Брокеры данных, у которых разведка закупает базы, «не разделяют американцев и иностранных пользователей». Сортирует данные и выделяет в отдельную базу находящихся на территории США лиц уже само управление, указывает издание. По данным NYT, для получения разрешения на доступ к базе данных с информацией об американцах аналитики должны запрашивать специальное разрешение. За последние два с половиной года такое разрешение выдавалось пять раз.

Летом газета The Wall Street Journal писала, что группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах. Работа велась в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, сигналы отслеживались в том числе в районе российского военного полигона в Неноксе. По данным газеты, в рамках проекта ученые и студенты использовали данные из открытых источников, в том числе информацию о местонахождении, которую фиксируют мобильные приложения, а потом продают их в сфере рекламы.

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