В конце 2020 — начале этого года некоторые владельцы теплиц столкнулись с определенными трудностями при выходе на зарубежные рынки.

Как говорится в сообщении Производственного объединения «Азеригаз», в частности на северных рынках запреты на продажу азербайджанской сельскохозяйственной продукции повлияли на работу местных предпринимателей, занимающихся тепличным бизнесом.

В связи с этим Производственное объединение «Азеригаз» с пониманием относится к сложностям, которые возникают у данных предпринимателей с выплатой за газ.

Как отметили в «Азеригаз», владельцы теплиц смогут выплатить лишь 50% долга, а оставшуюся часть долга начать погашать с марта.

Minval.az