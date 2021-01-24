В течение 2020 года благодаря программе «Гражданство за инвестиции» в бюджет Вануату поступило $106 млн. Это значит, что ежемесячно паспорта Вануату получали не менее 70 заявителей, которые вкладывали в экономику островного государства около $8,8 млн, передаёт российский интернет-портал prian.ru со ссылкой на RNZ.

Результат заметно превзошёл ожидания. В 2019 году инициаторы программы планировали, что доходы от неё составят $66 млн.

В рейтинге программ «Гражданство за инвестиции», опубликованном платформой Best Citizenship, паспортный проект Вануату за год поднялся с последних строчек на четвёртое место. Ключевые преимущества тихоокеанского предложения – низкий порог входа и короткие сроки оформления гражданства.

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