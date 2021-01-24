В Азербайджане выявлено еще 287 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 568 человек вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
10 пациентов с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлено еще 287 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 568 человек вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
10 пациентов с коронавирусом скончались.
Дата: 2021/01/24 14:57
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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