Прогноз о четырех тысячах погибших с армянской стороны в ходе осеннего обострения карабахского конфликта не внушает доверия, непонятна методология подсчета, отметили армянские военные эксперты.

Заявление вице-премьера о почти четырех тысячах погибших в ходе войны были бы достоверны, если бы была представлена методология подсчета боевых потерь, заявил военный аналитик Айк Хачикян.

«А так непонятно, были ли учтены военнослужащие родом из «Арцаха» (Нагорного Карабаха – здесь и далее кавычки наши – ред.), погибшие на войне и похороненные в «Арцахе», — приводит его слова «Кавказский узел».

По словам Хачикяна, непонятно, на каких данных основывались подсчеты авторов отчета Института каспийских военных исследований. «По моим наблюдениям, которые довольно приближенные и грубые, данные потерь армянской стороны должны быть меньше шести тысяч погибших», — отметил он.

Minval.az