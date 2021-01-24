В ближайшие дни во Франции могут объявить третий по счету карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche. По данным местного издания, решение о введении локдауна будет принято в самое ближайшее время.

Решение находится на финальном этапе обсуждения, властям станы осталось лишь определиться со сроками и условиями ограничений. Сообщается, что, как и в 2020 году, о карантине французам в ближайшую среду, 27 января, объявит по телевидению президент страны Эммануэль Макрон. Ограничения вступят в силу до конца будущей недели, планируется, что они продлятся не менее трех недель.

Французские власти готовы ввести очередной локдаун из-за распространения британского штамма коронавируса, пишет издание.

Minval.az