Глава Генерального штаба Минобороны Испании Мигель Анхель Вильярроя подал в отставку после обвинений в том, что он получил прививку от коронавируса вне очереди.

Отмечается, что он был привит от COVID-19, хотя не входит в списки приоритетных групп граждан, которым в стране сейчас доступна вакцинация.

Министр обороны страны Маргарита Роблес приняла отставку начальника Генштаба. Она добавила, что в неправомерном получении прививки от коронавируса также подозревают ещё несколько сотрудников оборонного ведомства.

За два дня до отставки представителя Минобороны Министерство внутренних дел Испании уволило подполковника, отвечавшего за связь с гражданской гвардией за вакцинацию вне очереди. Также в отставку из-за неправомерного получения доз вакцины от COVID-19 ушли несколько политиков, в том числе советник по вопросам здравоохранения в юго-восточном регионе Мерсии Мануэль Вильегас.

Сейчас в Испании проходит первый этап вакцинации. Записаться на прививку от COVID-19 могут медицинские и социальные работники, а также постояльцы домов престарелых. Общественность в стране неоднократно критиковала представителей власти и военной элиты в неправомерном получении прививок от коронавируса.

Minval.az