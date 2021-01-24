Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Утром местами слабый туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 1-4, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 1-3, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 767 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 70-80 процентов, днем – 50-55 процентов.

В регионах страны в основном без осадков, местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью 1-6 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-4 градуса тепла. Ночью и утром в горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.

Minval.az