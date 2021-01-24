В Израиле выявлен новый штамм коронавируса (COVID-19). Об этом сообщает газета Yediot Ahronot со ссылкой на отчет Управления военной разведки Израиля (AMAN).

В отчете говорится, что новая мутация вируса, обнаруженная в Израиле, имеет способность к более стремительному распространению.

В связи с этим все прибывающие в Израиль из-за границы должны быть повторно помещены на карантин, отмечают в разведуправлении.

Также издание сообщает, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху обсудит с министерством здравоохранения и членами Совета национальной безопасности при правительстве вопрос о закрытии на две недели аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в связи с распространением новой мутации в Великобритании.

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