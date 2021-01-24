Депутат Европарламента от Германии Энгин Эроглу выразил обеспокоенность и направил в Еврокомиссию запрос из-за обновления условий пользовательского соглашения WhatsApp.

По словам депутата, в новом соглашении пользователи должны предоставить мессенджеру доступ к их данным другим продуктам Facebook.

В 2014 году при покупке мессенджера компания дала обещание хранить по отдельности данные пользователей.

Эроглу попросил пересмотреть решение WhatsApp, если обещание хранить данные было значимым фактором при утверждении сделки.

Депутат обеспокоен сохранностью личных данных пользователей мессенджера и возможным расследованием изменений соглашения WhatsApp.

Minval.az