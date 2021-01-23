Президент США Джо Байден обсудил планы по изменению иммиграционной политики администрации бывшего главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на запись телефонного звонка двух лидеров.

Лидеры двух стран обсудили «сотрудничество по ряду двусторонних и региональных вопросов, в частности, по региональной миграции». «Президент [США] изложил свой план по сокращению [масштабов] миграции за счет устранения ее основных причин, расширения возможностей для переселения и законных альтернативных путей иммиграции, повышения уровня обработки на границе запросов о предоставлении убежища и отмены драконовской иммиграционной политики предыдущей администрации», —говорится в заявлении, опубликованном Белым домом.

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