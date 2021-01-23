Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) в рамках проектов по реконструкции сельских дорог в Самухском районе завершило работы по ремонту автомобильной дороги местного значения протяженностью 39,5 километра, включающей в себя автодорогу Еникенд-Пойлу протяженностью 28,1 километра и подъездные пути к селам Касемен, Карабаглы и Салахлы, которые отделяются от этой дороги. Длина дороги Касемен составляет 4,6 километра, Карабахлы – 2,8 километра, Салахлы – 4 километра.

Как сообщили в Госагентстве, автомобильная дорога Еникенд-Пойлу построена в соответствии с IV техническим классом с черным покрытием.

«Вдоль дороги Еникенд-Пойлу завершены работы по строительству прямоугольных водопропускных труб в шести местах, а также завершено открытие в необходимых местах автогрейдеров и кюветов», – сказали в ГААДА.

Было отмечено, что аналогичные работы велись и на подъездных путях сел Касемен, Карабаглы и Салахлы.

«Вдоль этих дорог устанавлены 39 новых железобетонных водопропускных труб различного диаметра, завершен ремонт существующего моста», – сказали в агентстве.

На последнем этапе реконструкции было уложено новое асфальтобетонное покрытие, состоящее из двух слоев на более чем 230 тысячах квадратных метрах.

«После строительных работ были предприняты меры для нормальной организации движения, в частности, установлены необходимые дорожные знаки, указатели расстояний в километрах и сигнальные столбы, проложены горизонтальные линии разметки, размещены автобусные остановки и другие объекты дорожной инфраструктуры», – добавили в Госагентстве.

По данным ГААДА, реконструкция охватывает дороги населенных пунктов, расположенных вблизи государственной границы с Грузией, что облегчит передвижение около четырех тысяч человек.

«В целом, этот проект оказал положительное влияние на социальное благополучие каждого гражданина, проживающего в данном районе, и создал основу безопасности движения автомобилей, что в свою очередь даст толчок развитию сельского хозяйства и обеспечит все условия для скорейшей доставки продукции от производителя к потребителю», – отметили в ведомстве.

Minval.az