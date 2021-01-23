Несмотря на происки недругов Анкары, негласное и открытое давление, эмбарго и санкции, Турция превратилась в страну, которой под силу самой решать любые задачи. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам субботней церемонии спуска на воду первого отечественного фрегата — «Стамбул» (F-515).

По словам турецкого лидера, на сегодняшний день Турция входит в десятку государств, которым под силу самим проектировать и строить военные суда. Кроме того, страна входит в число 3-4 ведущих мировых производителей в сфере беспилотной авиации, в том числе ударных БПЛА.

«Турция добилась значительных результатов и в сфере разработки подводных лодок. Начиная с 2022 года в Турции будет ежегодно спускаться на воду по подводной лодке. Первая из них получила название Piri Reis», — сообщил президент.

Глава государства сообщил, что первая модифицированная для морских судов версия отечественной системы ПВО Korkut получила название Gökdeniz. И именно ее будет оборудован фрегат «Стамбул».

Эрдоган подчеркнул, что Турция обязана быть сильной в военной, экономической и дипломатической сферах. «Это не вопрос выбора, а требование современности! Наша страна достигла уровня, при котором удовлетворяет не только свои потребности в бронетехнике и морских судах, но и нужды дружественных и союзных стран», — сказал Эрдоган.

Президент напомнил, что если в 2002 году в Турции реализовывалось 62 оборонных проекта, то сегодня эта цифра приближается к 700.

По его словам, залогом успеха Турции в оборонной сфере является слаженность взаимодействия всех структур и ведомств.

Страны со слабым оборонным потенциалом, которым не под силу покрыть нужды в технологической сфере, обречены на вызовы в сфере безопасности, сказал турецкий лидер, отметив что мировое сообщество внимательно отслеживает успехи военно-промышленного комплекса Турции.

Президент Турции подчеркнул значимость импортозамещения во всех стратегически важных отраслях, в том числе в сфере ВПК. «Сегодня мы можем согласиться на импорт с целью обеспечения срочных нужд, но завтра должны производить продукцию сами», — сказал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что при реализации любых начинаний приоритет будет отдаваться отечественным компаниям и местным аналогам зарубежной продукции и технологий.

В присутствии главы государства также был заложен корвет проекта MİLGEM для нужд ВМС Пакистана.

Фрегат «Стамбул» класса I стал пятым военным судном, спущенным на воду в рамках национальной программы строительства военных судов — MİLGEM.

Строительство фрегата велось на одной из оборонных верфей Стамбула. Проект курирует Управление оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

В целом в рамках MİLGEM планируется строительство четырех фрегатов.

Главным подрядчиком строительства военного судна выступила компания STM.

Ранее STM передала Управлению ВМС Турции четыре малых боевых судна (корвета) класса «Ада», однако фрегат «Стамбул» — первое военное судно в своем классе.

Три четверти всех систем судна — турецкого производства.

Длина фрегата — 113 метров, ширина — 14,4 метра.

Водоизмещение пятого отечественного военного судна ВМС Турции — около трех тысяч тонн.

В отличие от корветов «Ада», фрегат «Стамбул» оснащен системой пуска ракет типа «земля-воздух».

Фрегат «Стамбул» будет передан командованию ВМС Турции в 2023 году.

Minval.az