В Азербайджане выявлено еще 162 случая заражения коронавирусом, 705 человек вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
8 пациентов с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлено еще 162 случая заражения коронавирусом, 705 человек вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
8 пациентов с коронавирусом скончались.
Дата: 2021/01/23 17:40
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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