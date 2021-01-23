За неделю в Зимбабве от коронавируса умерли три министра, сообщает Синьхуа. «Официальные органы подтвердили, что министр транспорта и развития инфраструктуры Зимбабве Джоэль Матиза в пятницу скончался от COVID-19. Таким образом, он стал третьим министром, погибшим от вируса в течение недели и четвертым с тех пор, как первые случаи инфицирования COVID-19 были обнаружены в Зимбабве в марте 2020», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 января умерла министр по вопросам провинциальных дел Элен Гварадзимба. А 20 января умер глава МИД Сибусисо Мойо.

На данный момент в Зимбабве обнаружено более 30,5 тысяч случаев коронавируса. При этом по официальной статистике умершими считаются всего 962 человека, более 21 тысячи — выздоровели.

Minval.az