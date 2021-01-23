В Индию за сутки вакцинировали от коронавируса рекордные 347 058 человек, сообщает Минздрав страны в субботу, 23 января.

Вакцинация началась в Индии 16 января. За неделю привили 1 390 592 человека (почти 200 тысяч в сутки).

Минздрав страны отмечает, что желающих привиться становится все больше.

Власти Индии планируют на первом этапе вакцинировать 30 млн человек — 10 млн медработников и 20 млн сотрудников, находящихся в зоне риска — полицейские, военнослужащие, служащие ведомств гражданской обороны.

Далее будут привиты лица старше 50 лет и лица в возрасте до 50 лет, имеющие сопутствующие заболевания (всего около 270 млн человек).

За полгода Индия планирует привить порядка 300 млн человек.

На первом этапе прививки делаются двумя вакцинами — это препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin от индийской компании Bharat Biotech. Обе вакцины выпускаются на территории Индии.

Minval.az