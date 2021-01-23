Интернет-пользователи сообщили о перебоях в работе социальной сети Twitter. Об этом же свидетельствуют данные сервиса Downdetector, пишет «Медуза».

Сообщения о проблемах с доступом к Twitter начали поступать после 11:00 по мск ( 12:00 по Баку). В основном о них пишут пользователи из Москвы, но не только — об этом также сообщили из Астрахани и Санкт-Петербурга.

Одновременно с этим пользователи оператора «Билайн» также сообщили о проблемах в его работе. Проблемы со связью возниклиу пользователей в Москве, Петербурге, Тюмени, Челябинске, Екатеринбурге, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Саратове.

Сбой произошел в день, когда по всей стране проходят митинги в поддержку Алексея Навального.

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