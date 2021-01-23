Минобороны распространило видеокадры из села Ашагы Маральян Джабраильского района.
Минобороны распространило видеокадры из села Ашагы Маральян Джабраильского района.
Дата: 2021/01/23 14:32
Раздел: Азербайджан
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Интернет-пользователи сообщили о перебоях в работе социальной сети Twitter. Об этом же свидетельствуют данные сервиса Downdetector, пишет «Медуза».
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