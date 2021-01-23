В Турции, в вилайете Карс, продолжается подготовка к масштабным военным учениям, в которых примут участие и азербайджанские военнослужащие. Турецкое издание HаberTurk называет их самыми масштабными за последнее время и отмечает: «В учениях, в которых также примут участие ВС Азербайджана, будут задействованы танковые роты, артиллерийские батареи, снайперские команды, личный состав командования спецназа, спецназовцы и вертолеты». Отрабатывать собираются координацию действий в условиях «зимней» войны. О прибытии в Турцию азербайджанских военнослужащих, которые примут участие в маневрах, Минобороны Турции сообщило еще 17 января.

Здесь, без сомнения, целый пакет военных и военно-политических «месседжей». Как показали еще новости об увеличении военного бюджета Азербайджана, наша страна, одержав победу в Карабахе, не отказывается от такого государственного института, как мощная и боеспособная армия. Теперь же военные учения в Карсе свидетельствуют: уровень военного сотрудничества Баку и Анкары тоже продолжает расти. Более того, на фоне явного сближения Турции и Великобритании многие эксперты увязывают в этот же тренд и встречу министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с послом Великобритании в АР Джеймсом Шарпом.

Но не менее примечательно другое. Новость о грядущих военных учениях вызвала в Армении нешуточный перепуг. В Армении тут же вспомнили, что Азербайджан и Турция уже проводили совместные учения, где отрабатывали наступательные действия, а потом все закончилось войной в Карабахе и разгромом Армении. Особо резвые озвучивают робвинения: как это так — Турция проводит учения совсем недалеко от российской военной базы?! Командование самой этой базы, правда, молчит, а новости о том, что она приведена в боевую готовность, распространяют разве что армянские телеграмм-каналы «второго эшелона», но на такие «мелочи» тут не обращают внимания. Дошло до того, что пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян вполне официально заявила: «Проводимые у границ Армении турецко-азербайджанские учения с нарушением обязательств ОБСЕ не свидетельствуют, что турецко-азербайджанское руководство имеет мирные намерения в отношении Армении».

Здесь бы, конечно, максимально терпеливо разъяснить Анне Нагдалян: в проведении военных учений нет ничего заведомо «запретного». Более того, военные специалисты предупреждают: армия без регулярных учений вряд ли может сохранять боеспособность. Тем более нет сомнений, что Турция, как суверенное государство, имеет право приглашать для участия в военных учениях своих партнеров, а Азербайджан, получив такое приглашение его принять и командировать в Турцию своих солдат. И, простите за напоминание о неприятных обстоятельствах, если Армении сегодня не до военных учений по причине отсутствия армии как таковой после разгрома в Карабахе, это еще не значиит, что для пущего душевного спокойствия ереванской верхушки все соседи Армении должны тут же прекратить всякую военную подготовку, а еще лучше— вообще распустить армию. Тем более Еревану об обязательствах в рамках ОБСЕ лучше помолчать. Для начала, никоим образом учения в Карсе их не нарушают. А еще мировая аудитория слишком хорошо помнит, как Азербайджан уничтожил и взял в качестве трофеев больше единиц армянской бронетехники, чем полагалось Еревану по квотам согласно Договору об ограничении обычных вооруженных сил в Европе (ДОВСЕ). Так что эту неудобную тему лучше не затрагивать. Чтобы, как бы повежливее, не ткнули носом в трофейную технику. Тем более в Армении могут, конечно, с трибуны МИДа «выстреливать» фейки и обвинять Азербайджан в отсутствии «мирных намерений» в отношении Армении, но в реальности и в Баку, и в Анкаре регулярно на самом высоком уровне озвучивают призывы к Армении отказаться от враждебности и строить мирное будущее. А вот в Армении в ответ открыто, на уровне министра иностранных дел, озвучивают новые претензии к Азербайджану — а как еще надо понимать заявления Ара Айвазяна о «деоккупации земель Арцаха»?

Но дело не только в привычном вранье. В Армении напуганы, и напуганы всерьез. В самом деле, нынешние совместные учения Азербайджана и Турции далеко не первые, но проходят они на совершенно другом фоне — по горячим следам проигранной войны. Когда, кроме всего прочего, еще и рухнули привычные ереванские мифы и пропагандистские «установки». В самом деле, здесь еще с начала девяностых были уверены, что, во-первых, у Армении самая сильная в регионе армия, а во-вторых, при малейших же признаках напряженности ее будут защищать если и не все страны мира, то уж Россия и Франция точно.

Но 44 дня боев заставили переоценить многое. Азербайджанская армия наголову разбила армянскую, очистила свою территорию от оккупантов, Армения как бы получала моральную поддержку и даже оружие, но вот воевать за нее никто не стал. А результат налицо — и на картах, и «в поле», и, простите за цинизм, в ереванском пантеоне «Ераблур». К тому же Армения не просто понесла потери в живой силе и технике — «выбит» именно кадровый офицерский состав, квалифицированные военные специалисты.

И теперь, когда Турция и Азербайджан проводят учения вплотную к армянским границам, думающая часть армянской «болтающей тусовки» действительно готова, пардон, испортить белье: как быть? Что делать, если ереванские призывы к реваншу и новой оккупации Карабаха Азербайджан и Турция воспримут всерьез? И решат действовать? Отказаться от реваншистской риторики? Не поймут свои. Продолжать как ни в чем не бывало? А если последует новый удар «Железного кулака», да еще совместно с Турцией? Словом, та ситуация, когда беспроигрышного варианта просто нет. И в такой ситуации «микрофонные истерики» уж точно не помогут

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