Организм человека способен хранить «память» о прошлых коронавирусных инфекциях, которыми переболел ранее — и эта «память» способна помочь его иммунной системе бороться с COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Cell Reports Medicine.

Исследование провела группа американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики. Специалисты изучили иммунный ответ человеческого организма на несколько коронавирусов и установили, что COVID-19 может вызывать реакцию антител, которые появились после уже перенесенного коронавируса до нынешней пандемии.

По мнению инфекциониста и одного из авторов исследования Джона Алтина, эти данные могут означать, что у людей уже может быть определенная степень иммунитета к этому вирусу, который существовал ранее. Алтин пояснил, что антитела могут «связываться» с элементами COVID-19.

А иммунитет в плане реакции на него может получить «помощь» от контактов с другими штаммами вируса. Как считают авторы исследования, полученные данные помогут в создании новых методов диагностики и лечения, а также позволят оценить эффективность плазмы выздоравливающих.

Также, по мнению ученых, данные исследования поспособствуют разработке новых вакцин или других способов защиты от COVID-19 и его мутаций. Специалисты считают, что их выводы помогут объяснить, почему у одних людей коронавирус вызывает легкие симптомы или вовсе проходит бессимптомно, а у других может привести к госпитализации и смерти.

Minval.az