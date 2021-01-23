Ставший шехидом военнослужащий Азербайджанской армии похоронен в Губе.

Тело Микаилова Рагима Галиб оглу, геройски погибшего в Отечественной войне в боях в Муровдагском направлении фронта, было доставлено в Губинский район. Шехид был похоронен в своем родном селе Второе Нугеди, сообщает АПА.

В похоронах приняли участие руководство Исполнительной власти Губинского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности района.

Р.Микаилов был одним из военнослужащих, пропавших без вести в первые дни Отечественной войны.

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