Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V» и начал трансфер технологии, сообщили РИА Новости в фонде.

«Потенциальный объем производства — миллионы доз вакцины «Спутник V» в год, обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем. Поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок внутри Турции, так и в другие страны», — также отметили в фонде.

Турецкие партнеры проявляют большую заинтересованность в вакцине, эффективность которой составляет свыше 90%, добавили в РФПИ.

Minval.az