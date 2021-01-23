Обнародован прогноз погоды на 24 января.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, 24 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 1-3, днем 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 770 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 70-80 процентов, днем – 50-55 процентов.

24 января в районах Азербайджана будет в основном без осадков, местами туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха составит ночью 1-6 градусов мороза, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла. Ночью и утром в горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.

Завтра ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az