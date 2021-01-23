Билет лотереи Mega Millions, проданный в американском штате Мичиган, сорвал джекпот в размере одного миллиарда долларов — этот приз стал вторым по размеру в истории игры, сообщает РИА Новости.

Как отмечается в сообщении организаторов лотереи, номинальный джекпот в один миллиард долларов (739,6 миллиона наличными) ушел обладателю выигрышного билета из Мичигана. Это единственный билет, в котором совпали шесть номеров, выпавших 22 января — белые шары 4, 26, 42, 50 и 60, а также золотой «мега-шар» с номером 24.

В 2018 году в Mega Millions был разыгран крупнейший в истории страны джекпот, его сумма составила 1,5 миллиарда долларов. Выигрышный билет приобрела женщина из Южной Каролины, пожелавшая остаться неизвестной.

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