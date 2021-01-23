МВД обратилось к пользователям социальных сетей.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в социальных сетях, в частности на платформе Instagram, наблюдается много мошеннических действий в обмен на платные услуги.

Так, путем обмана, злоупотребления доверием, администраторы страниц обещают своим подписчикам возможность взломать пароли учетных записей социальных сетей или отследить сообщения другого человека. Иногда, продавая страницы с большим количеством подписчиков, после принятия оплаты в онлайн-форме, их страницы не предоставляются заказчику.

«На страницы Министерства внутренних дел в социальных сетях также поступают многочисленные обращения от лиц, столкнувшихся с подобными фактами мошенничества. Поэтому рекомендуем пользователям быть внимательнее, не платить лицам, которые делятся объявлениями такого типа, не делиться личными данными, фотографиями с посторонними лицами», — говорится в сообщении министерства.

Minval.az