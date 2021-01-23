Призывы ряда европейских политиков отказаться от проектов с Россией из-за ареста Алексея Навального являются «лицемерием».
Такое мнение высказал в интервью РБК глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По мнению министра, страны Западной Европы вряд ли откажутся от взаимовыгодных проектов с Москвой.
«Все это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом», — заявил Сийярто.
Он подчеркнул, что страны, жестче всего критикующие Россию, имеют в ней самый прибыльный бизнес. Подобную позицию некоторых государств он назвал «двойными стандартами».