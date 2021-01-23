В Азербайджане призывникам, успешно сдавшим первый вступительный экзамен в докторантуру, будет предоставлена ​​отсрочка от призыва на военную службу.

«то отражено в поправках, которые предлагаются внести в Закон Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе», сообщает Trend.

Согласно поправке, которую предусматривается обсудить на весенней сессии Милли Меджлиса (парламента), призывникам, успешно сдавшим первый вступительный экзамен в докторантуру, будет предоставлена ​​трехмесячная отсрочка от призыва на военную службу.

Minval.az