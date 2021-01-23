Въезжающим во Францию из стран ЕС будет необходимо предварительно сдать тест на наличие коронавируса COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает The Local.

Контроль за соблюдением правил будет осуществляться как в аэропортах, так и в портах. Требование вступит в силу с 24 января.

Уточняется, что нововведение не распространяется на водителей грузовиков и людей, работающих в приграничных районах.

«Въезжающие во Францию из не европейских стран должны не только сдать тест на COVID-19, но и оставаться в течение семи дней на карантине на территории страны», — говорится в сообщении.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации во Франции введен комендантский час с 6 вечера до 6 утра.

Minval.az