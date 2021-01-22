Термобельё и термоноски — то, что спасает в любой ситуации, даже если мужчина ходит в тоненьких туфлях, а женщина решила надеть лёгкую юбку. Об этом рассказал стилист, знаток моды Влад Лисовец.

— Я на своём личном примере таким образом спасаюсь, потому что в минус 25 уже сложно гулять и даже до работы доехать и хочется на ноги надеть всё самое тёплое, но после двух-трёх пар носков я решил, что проще полностью быть в термобелье, и всё остальное уже выглядит не так тяжело и угрюмо, — приводит «Лайф» его слова.

Лисовец также отметил, что россиянам не стоит возвращаться в прошлое, потому что валенки — тяжёлая обувь, к тому же на ногах они выглядят не очень симпатично. По мнению эксперта, в городских условиях ношение валенок выглядит крайне странно.

— Это всё клоунада — валенки с росписью, стразами, на каблуках, я не могу сказать, что это слишком тепло, это скорее даже неудобно, а из-за этого и, может быть, человек чувствует себя не совсем комфортно. Поэтому лучше уж грубые ботинки, которые на тракторной подошве. Чем выше вы от земли — тем меньше холода у вас в ногах. Поэтому лучше спасаться какой-то грубой, дерзкой обувью, которая сейчас ещё пока в моде, и это можно носить, и это выглядит абсолютно нормально и на женщинах, и на мужчинах, — объяснил стилист.

Отметим, что Влад Лисовец является уроженцем Баку.

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