Никаких договоренностей об открытии коммуникаций между Азербайджаном и Арменией не существует — такое шокирующее заявление сделал вице-премьер Армении Мгер Григорян в ходе правительственного часа в парламенте Армении. Комментировал сей субъект карту новых коммуникаций в регионе, опубликованную российским «Коммерсантом» по итогам переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина в Москве 11 января и принятого по ее итогам совместного заявления. В этом документе четко прописано создание рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров трех стран, которая и должна заняться работой по разблокированию коммуникаций и возобновлению транспортного транзита.

И вот теперь, выступая в парламенте, господин Григорян без тени сомнения или смущения заявляет: «Подобного обсуждения не было ни устно, ни, тем более, письменно. Да, был обмен мнениями вокруг этого вопроса также с российской стороной, но какое-либо конкретное направление (не было обсуждено — АМИ «Новости — Армения»)». Мгер Гербертович согласился, что могут быть, конечно, проведены обсуждения относительно открытия существовавших в советские годы между Азербайджаном и Арменией коммуникаций, и даже не исключил участия в них депутатов, но тут же «включил заднюю»: «На данный момент какой-либо исходной программы даже в формате контура не существует. Обсуждения только начнутся, в том числе, и по вопросу путей и инфраструктур. Понятно, что есть желания у той или иной стороны, но каких-либо договоренностей нет».

Сказать, что все это как минимум вызывает недоумение — ничего не сказать. Если кто забыл, 11 января в Москве стороны не просто «сели и поговорили». По итогам встречи было подписано совместное заявление, где обозначен четкий график работы по возобновлению коммуникаций и прописано создание рабочей группы из вице-премьеров трех стран. Россия там не только в качестве посредника и страны, чьи пограничники будут обеспечивать безопасность движения по «мегринскому коридору» — именно РФ принадлежат железные дороги Армении, у которых теперь появляется шанс выйти из своего нынешнего «перманентно-убыточного» состояния и превратиться в нечто прибыльное.

И тут выходит на парламентскую трибуну весь такой наглаженный Мгер Гербертович Григорян и возвещает: в Москве собрались просто попить чаю, да, поговорили о разблокировании коммуникаций, но ни о чем конкретно не договорились.

И как это понимать? Никол Пашинян не понял, что подписал? Он, конечно, малоопытный политик, но чтобы настолько? Или Мгер Гербертович не в курсе, до чего же договорились в Москве? Тем более маловероятно — именно он должен представлять Армению в создаваемой «рабочей группе». Но тогда…как понимать его заявления? Без сомнения, разблокирование коммуникаций в регионе в интересах всех стран, и прежде всего самой же Армении, где три десятка лет стонут о «блокаде». Но — парадоксально! — именно в Армении выступают категорически против этого самого разблокирования, и прежде всего транспортного коридора между Нахичеванской АР и основной территорией Азербайджана. Со своими «страшилками» выступают многие. Одни, вроде востоковеда Вардана Восканяна, пугают слабонервных: оказывается, разблокировка железнодорожных коммуникаций в Сюникской области Армении дает колоссальные геополитические возможности Турции и Азербайджану для реализации пресловутой идеи «туранского коридора». То есть Турция получает сухопутный коридор в Азербайджан, проникает тем самым на Каспий, а оттуда – в Среднюю Азию, где Анкара сейчас и так активно присутствует с помощью разных инструментов «мягкой силы». Другие, как, к примеру, руководитель бюро экономических исследований АРФ Дашнакцутюн, экономист Сурен Парсян, предрекают проблемы армянскому мелкому и среднему бизнесу, который тут же будет разорен в результате конкуренции с турецким и азербайджанским. Третьи паническим тоном вопят: как это так — мы должны будем возить свои грузы по территории Азербайджана?! Да еще платить им пошлину?!!!

Строго говоря, с подобными «страшилками» выступают в основном эксперты и политологи, к тому же из оппозиционного лагеря. И теоретически на всю эту истерику можно было бы не обращать внимания. Но, судя по заявлениям Мгера Григоряна, команда Пашиняна этому «общественному мнению» готова уступить. И можно, конечно, успокоить себя и окружающих, что о все эти заявления Мгер Гербертович делал исключительно для внутреннего использования, но остается открытым вопрос: намерены ли в Ереване ограничиться только заявлениями? Или же власти Армении намерены торпедировать и срывать разблокирование коммуникаций, используя знакомую по переговорам о карабахском урегулировании тактику «затягивания вопроса»?

Только вот ереванским бонзам лучше не забывать: разблокирование коммуникаций — это часть обязательств Армении в рамках Трехстороннего заявления не только от 11 января, но и от 10 ноября. И это, как бы повежливее, не меню в ресторане, где можно выбирать, какие пункты нравятся, а какие не очень. И уж точно стоило бы помнить, чем закончилась для Армении попытка «тянуть резину» в Карабахе. Так что о последствиях лучше бы подумать вовремя. До новой военно-политической катастрофы. Которую безответственное поведение Еревана только приближает.

Нурани

Minval.az