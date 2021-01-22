Известный армянский активист Ишхан Вердян выступил за мир между армянами и азербайджанцами, но столкнулся с угрозами жизни. Как сообщает Minval.az, в связи с этим он опубликовал в соцсети Facebook эмоциональное обращение.

«Армения выйдет из этой беды, в которой она оказалась. Знаете, мне позвонил из России азербайджанец и показал — «Вот моя дверь, а вот дверь армянина, и нет никаких заборов. А я за его домом присматриваю». Это подтверждает мысль о том, что армяне и азербайджанцы бок о бок живут в России без проблем по-соседски. Это общеизвестный факт, это и армянам известно. Каждый армянин знает, что в России и армяне живут, и азербайджанцы, и они прекрасно друг с другом ладят. И это не только в России, но и повсюду в мире.

Это хороший знак и я думаю, что все наладится.

Я хочу, чтобы вы поняли, что творится. Я готов к любым дебатам — для меня без разницы, с кем — с армянином, азербайджанцем.

Со мной связался человек и заявил: «Тебя поймают и ответят на все твои вопросы. Отряды мстителей таких вещей не прощают. Ты думаешь, что Гранта Динка убили турки (турецко-армянский журналист, колумнист, главный редактор турецко-армянской газеты «Агос», один из лидеров армян в Турции. Был убит 19 января 2007 года в Стамбуле — ред.)? Нет, не турки. Это он так сказал, я не говорю, правда это или ложь. Я был в шоке.

Вскоре я получил письмо с моей фотографией и подписью «Кто найдет этого с*** сына — получит 500 евро»

Что же такое творится? Я призываю к миру, говорю, что войну следует прекратить, а тут мне угрожают смертью и назначают деньги за мою поимку.

Я думаю, он тупой, если думает, что я заранее не позаботился о своей безопасности. Эта шайка угрожает мне и считает, что говорить о мире в таких условиях никто не посмеет.

Я не бессмертный, я осознаю, что со мной всякое может случиться. Но для меня моя цель важнее моей жизни. Я за мир между нашими странами, мир для моего народа я ценю выше своей жизни. Если за этот мир мне придется заплатить жизнью, я ее отдам не задумываясь.

Вот воевали же на войне и азербайджанцы, и армяне. С обеих сторон были герои — они шли и умирали. Чем я хуже их? Это тоже чем-то напоминает войну, и я допускаю, что меня могут убить. И я хочу отдать жизнь за родину таким образом, если это принесет мир. Если меня убьют и это принесет пользу, то я буду только рад, если между Арменией и Азербайджаном воцарится мир. И пусть моя смерть послужит и азербайджанцам, пусть они увидят, что армяне — настоящие, честные армяне — они за мир и дружбу. Они за будущее своей страны — настоящее будущее — готовы жизнь отдать. И что эти люди не могли совершить преступлений, которые бы опозорили нацию. Я буду считать себя солдатом, который отдал свою жизнь на этой войне. Поэтому меня напугать невозможно. И если со мной что-то случится, моя смерть будет подтверждением слов о том, что есть некое сообщество людей, которые всячески противятся миру между Арменией и Азербайджаном», — заявил Вердян.



Minval.az