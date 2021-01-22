После смягчения особого карантинного режима в стране в Баку увеличилось количество пассажиров, пользующихся общественным транспортом.

Об этом заявил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, рост пассажиропотока связан с отменой SMS-разрешений.

«В стране, как во время ужесточенного карантинного режима, так и после его смягчения, в целом меры принимаются в соответствии с заранее подготовленным транспортным планом. Как только поступила информация об отмене системы SMS-разрешений с 18 января, была осуществлена реорганизация деятельности. В день отмены SMS-разрешений, то есть 18 января, объем пассажиропотока в Баку увеличился на 12 процентов – это приблизительно 200 тысяч человек. Однако в процессе пассажирских перевозок серьезного недовольства не наблюдалось. Потому что по плану было увеличено количество транспортных средств на маршрутах, были задействованы резервные автобусы. С 25 января будет возобновлена деятельность большинства объектов услуг и торговли. В связи с этим для следующей недели готовится новый транспортный план, в соответствии с которым определяется количество автобусов и интервалы между ними», – подчеркнул Маис Агаев.

Он также обратился к водителям автомобилей в связи с погодными условиями и увеличением количества пассажиров.

«Просим водителей личных автомобилей учитывать ситуацию на дорогах, создавать условия для движения автобусов, не парковаться на автобусных остановках. Такие случаи влекут административную ответственность, а также вызывают задержки в работе общественного транспорта», – добавил Маис Агаев.

Minval.az