По итогам 2020 года (на 1 января 2021 года) стратегические валютные запасы Азербайджана составили 49933,7 млн. долларов США.

За 2020 год стратегические валютные запасы страны выросли на 0,7%, или на 352,4 млн. долларов. В настоящее время стратегические валютные резервы составляют 117,2% ВВП. В 2019 году этот показатель был равен 103,2% ВВП.

В заключении Счетной палаты по законопроекту «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год» отмечалось, что к концу 2020 года стратегические валютные резервы Азербайджана составят 117,9% ВВП.

Ранее в опубликованной Центральным банком информации было отмечено, что в условиях профицитного внешнеторгового баланса стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 50 млрд. долларов США, и продолжают превышать годовой ВВП.

Minval.az