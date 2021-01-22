Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел, министр Джейхун Байрамов поздравил своего грузинского коллегу с назначением на должность заместителя премьер-министра Грузии и пожелал ему успехов в работе.

Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, а также перспективах сотрудничества в различных сферах, включенных в повестку дня двусторонних отношений.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Minval.az