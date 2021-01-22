«В связи с информацией, опубликованной в некоторых СМИ и соцсетях по поводу снижения зарплаты военнослужащих, Министерство финансов заявляет о том, что денежное и материальное довольствие военнослужащих Азербайджанской Республики осуществляется на основании Закона Азербайджанской Республики «О статусе военнослужащих». В соответствии со статьей 10.2 этого закона, денежное довольствие, полагающееся военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях, за указанный период подсчитывается в удвоенном размере».

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

В министерстве сообщили, что до начала Отечественной войны Министерство обороны выплатило в удвоенном размере денежное довольствие военнослужащим, служившим на линии соприкосновения войск.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров № 137 от 22 августа 2002 года, в Азербайджанской Республике к зарплате сотрудников, рабочие места которых находятся на высоте от 1200 до 1500 м над уровнем моря, выплачивается надбавка 10%, к зарплате сотрудников, рабочие места которых находятся на высоте от 1500 до 2000 м над уровнем моря, выплачивается надбавка 20%, к зарплате сотрудников, рабочие места которых находятся на высоте 2000 м и выше выплачивается надбавка 30%. Эти коэффициенты распространяются и на военнослужащих, несущих службу в горных районах. Отметим, что денежное довольствие военнослужащих доблестной Азербайджанской армии осуществляется в соответствии с законодательством страны, финансирование и в дальнейшем будет продолжено на основании соответствующего законодательства.

Министерство финансов заявляет о недопустимости каких-то популистских и эмоциональных призывов по денежному довольствию военнослужащих и осуждает поспешные выводы, которые делают различные «эксперты», не вдаваясь в суть вопроса.

Minval.az