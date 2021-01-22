Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 25 января разрешает ввоз в Россию томатов с 6 азербайджанских предприятий и яблок, производимых 7 компаниями.

Как сообщает Россельхознадзор, решение принято на основе анализа полученной от Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики информации о результатах проведенного фитосанитарного мониторинга, а также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций.

Яблоки и томаты будут ввозится с предприятий, в образцах продукции которых не были обнаружены карантинные для России и ЕАЭС объекты.

Minval.az