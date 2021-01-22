После освобождения Нагорного Карабаха от оккупации в Азербайджане начался небывалый подъем патриотизма. Об этом заявил журналист Максим Шевченко, который недавно посетил республику.

По словам Шевченко, жители Азербайджана чувствуют единение, которое можно назвать «рождением нации».

«Невероятный патриотический подъем. С одной стороны там много погибших было, но с другой стороны, так как была победа, я был в ситуации, которую можно назвать рождением нации. Для каждой нации есть два момента, которые она должна пройти, чтобы осознать себя как единый субъект. Это общая трагедия (этой общей трагедией был Карабах 1992 года) и общая победа. Это было непередаваемо для всех азербайджанцев, не только этнических, но и русских, евреев и тд. Я со многими общался, у всех было ощущение какого-то невероятного события. Но вместе с тем события, которое не с неба упало, а которое заслужили, которое добились, которое создали. Можно было только позавидовать, честно скажу», — приводит его слова Инфо24.

Отношение к российским миротворцам в целом позитивное, считает Шевченко. Жители Азербайджана осознают, что без их прихода в регионе было бы намного больше жертв.

«Азербайджан довел бы войну до победного конца и никакого разведения сторон там не было. Армяне потерпели сокрушительное военное положение. Просто сокрушительное. Проблема в том, что если бы Азербайджан довел дело до конца, то были бы десятки тысяч погибших со стороны армян и тысячи пленных. Тогда бы не было возможности для сотрудничества, которая сейчас возникает. Есть жертвы, через которые переступить нельзя. 40 тысяч гражданского населения оказались в ледяном котле между Кельбаджаром и Шушой. И никто бы не стал их специально кормить, там была бы гуманитарная катастрофа. Поэтому, я думаю, что [президент Азербайджана Ильхам] Алиев приветствовал ввод туда русских миротворцев. Они взяли на себя ответственность за эту публику. И [это] позволило перейти к мирному формату», — сказал Шевченко.

Также журналист полагает, что открытие транспортного коридора принесет пользу и России.

«Этот транспортный коридор, идущий через и освобожденные южные провинции на границе с Ираном — это для Путина просто спасение, потому что это завершение шелкового пути, а не только железная дорога через Азербайджан», — отметил он.

По словам эксперта, в Азербайджане нет опасения реванша со стороны Армении. Вместо этого есть реальная угроза террористических вылазок армянских радикалов, которые могли остаться на территории Карабаха.

«Разгром армянских сил настолько тотальный, что такого ощущения нет. Они терроризма опасаются», — добавил Шевченко.

Minval.az