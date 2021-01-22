Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не вводил в обращение купюру достоинством 500 манатов с изображением цветка хары-бюльбюль, Шушинской крепости, скакуна и другими изображениями, вопреки распространившимся в последнее время в социальных сетях утверждениям и эта информация не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении ЦБА. Отмечено, что в соответствии с требованиями Конституции Азербайджана и Закона «О Центральном банке», разработка дизайна и ввод в обращение национальных денежных знаков осуществляется только ЦБА.

При этом ЦБА призывает граждан быть осторожными в этих вопросах и получать информацию о национальных денежных знаках в ЦБА и на его официальном интернет-сайте.

Minval.az