«Пакистан — единственная страна в мире, которая не признает государство Армения. Однако у Пакистана нет прямого конфликта с Арменией. Мы не являемся частью этого региона».

Об этом в интервью АПА сказал чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи.

Посол Пакистана в Азербайджане добавил, что позиция Пакистана по отношению к Армении связана с чувствительным отношением братских стран — Турции и Азербайджана в данном вопросе. Напомнив обсуждение в ходе московской встречи вопросов по разблокировке транспортных и коммуникационных связей между Арменией и Азербайджана, дипломат отметил, что если Турция и Азербайджан смогут нормализовать отношения с Арменией, и если будут предприняты шаги в этом направлении, то Исламабад также может пересмотреть свою позицию.

Посол подчеркнул, что если все пойдет в положительном русле, нормализуются отношения между Азербайджаном и Арменией, а также между Арменией и Турцией, Исламабад подумает о нормализации отношений с Арменией: «Мы искренне надеемся, что это когда-нибудь осуществиться. Всегда хорошо иметь взаимовыгодные отношения со странами вашего региона, где все государства могут извлечь выгоду из экономических проектов, участвовать в двусторонней торговле и устанавливать связи между людьми. Это будет хороший сценарий для всех стран региона».

Minval.az