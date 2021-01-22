Средства, собранные в Фонде «YAŞAT», созданном для оказания поддержки раненым и семьям погибших в борьбе за защиту территориальной целостности Азербайджана, превысили 27 млн. манатов.

В фонде собрано 27 476 577 манатов. Из этой суммы 16 400 866 манатов было перечислено физическими лицами, а 11 075 710 манатов – юридическими лицами.

Из поступивших в фонд средств израсходовано 1 468 655 манатов, в фонде осталось 26 007 921 манатов.

Напомним, что Фонд «YAŞAT» создан в соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 8 декабря 2020 года.

Minval.az