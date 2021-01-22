В связи с проведением дорожно ремонтных работ от трассы Зых-Аэропорт до жилого массива Деде Горгуд в ночь с 22 на 23 января движение автотранспортных средств по этой дороге будет частично ограничено, сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В ведомстве отметили, что ограничения будут оставаться в силе до конца ремонтных работ.

В качестве альтернативы водителям рекомендуется использовать дорогу Зых-Сураханы.

Агентство приносит извинения за возможные временные неудобства.

Minval.az