Возбуждено уголовное дело в отношении еще двух иностранцев, привлеченных Арменией к участию в боях в Карабахе.

Против граждан Ливана Хагопа Абрахами Терзияна и Хагопа Хжирьяна выдвинуто обвинение по статьям УК Азербайджана 228.3 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное группой лиц или повторно), 214.2.1 и 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией), 279.2 (Создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением, участие в этих формированиях или группах на почве религиозной вражды, религиозного радикализма или религиозного фанатизма, нападение в их составе на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц).

Представление следственного органа об избрании в отношении обоих лиц меры пресечения в виде ареста направлено в Сабаильский районный суд.

Представление будет рассмотрено судьей Азером Тагиевым.

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